В Карелии мужчина вызвал скорую помощь и избил приехавшего к нему фельдшера

Житель карельской столицы напал на фельдшера, приехавшего по его вызову. Об этом сообщает издание «Фактор» со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по республике.

28 ноября 32-летний мужчина вызвал скорую помощь и встретил медиков с кулаками. Он нанес приехавшему фельдшеру травмы и разбросал медицинское оборудование.

В итоге работники «скорой» воспользовались кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны.

Прибывшие силовики хулигана оперативно задержали, при этом он вел себя агрессивно и оказывал росгвардейцам сопротивление. Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Кирове пациент избил врачей «скорой», которые предложили ему госпитализацию.