В Запорожской области на молочной ферме нашли тайник с ПТРК

В Запорожской области сотрудники отдела по противодействию экстремизму Временного управления МВД РФ обнаружили оружие в помещении фермы. Об этом сообщает «МВД Медиа».
Инцидент произошел в селе Спасском. Представители ведомства приехали на молочную ферму для того, чтобы проверить информацию о тайниках с вооружением.
Правоохранители поверили заброшенные помещения молочной фермы и нашли схрон, который замаскировали с помощью деталей для строительства.
«В схроне находились два деревянных футляра с предметами, внешне схожими с противотанковыми ракетными комплексами», – сообщается в публикации.
Предметы отправили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в стволе дерева возле курской АЗС нашли схрон боеприпасов.