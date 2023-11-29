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В Запорожской области на молочной ферме нашли тайник с ПТРК

На молочной ферме в Запорожской области нашли схрон с ракетными комплексами

В Запорожской области сотрудники отдела по противодействию экстремизму Временного управления МВД РФ обнаружили оружие в помещении фермы. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в селе Спасском. Представители ведомства приехали на молочную ферму для того, чтобы проверить информацию о тайниках с вооружением.

Правоохранители поверили заброшенные помещения молочной фермы и нашли схрон, который замаскировали с помощью деталей для строительства.

«В схроне находились два деревянных футляра с предметами, внешне схожими с противотанковыми ракетными комплексами», – сообщается в публикации.

Предметы отправили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в стволе дерева возле курской АЗС нашли схрон боеприпасов.

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