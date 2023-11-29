Вспышки на солнце вызовут магнитную бурю 30 ноября

Специалисты Института прикладной геофизики (ИПГ) зафиксировали две сильные вспышки на Солнце, которые могут привести к магнитной буре на Земле 30 ноября. Об этом пишет ТАСС.

По данным ученых, магнитная буря может продлиться 30 ноября и 1 декабря.

В ИПГ пояснили, что сами вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов. Эти вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Астрономы из Центра передового опыта в области космических наук Индии в Калькутте считают, что пик 11-летнего цикла солнечной активности наступит уже в следующем году.

Примерно каждые 11 лет количество пятен и интенсивность солнечной активности достигают пика, когда ожидаются наиболее сильные возмущения космической среды.

Согласно новым наблюдениям за магнитным полем Солнца, с высокой вероятностью активность текущего 25-го солнечного цикла достигнет своего максимума в начале 2024 года. Но событие может случиться и позже — неопределенность в оценке простирается до начала осень следующего года.

Ранее ученые предупредили о риске повреждения спутников и энергосистем из-за мощных солнечных выбросов.