Две агрессивные собаки едва не загрызли ребенка в Карелии

В Пудожском районе Карелии суд принял решение о компенсации морального вреда искусанной собаками девочке. Об этом сообщает портал Karelia News.

Две собаки, охранявшие территорию частного домовладения напали на ребенка в октябре 2023 года, животные укусили девочку за руку и за ноги. Ребенка экстренно госпитализировали, родители пострадавшей обратились с иском в суд.

Владелец собак в судебном заседании не оспаривал факт причинения собаками вреда здоровью ребенка, однако просил снизить размер компенсации морального вреда в связи с имущественным положением. Суд принял решение о выплате пострадавшей стороне именно 10 тысяч рублей.

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