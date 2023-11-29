Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Две агрессивные собаки едва не загрызли ребенка в Карелии

В Карелии искусанному собаками ребенку выплатят 10 тыс. рублей

close
100%
Depositphotos

В Пудожском районе Карелии суд принял решение о компенсации морального вреда искусанной собаками девочке. Об этом сообщает портал Karelia News.

Две собаки, охранявшие территорию частного домовладения напали на ребенка в октябре 2023 года, животные укусили девочку за руку и за ноги. Ребенка экстренно госпитализировали, родители пострадавшей обратились с иском в суд.

Владелец собак в судебном заседании не оспаривал факт причинения собаками вреда здоровью ребенка, однако просил снизить размер компенсации морального вреда в связи с имущественным положением. Суд принял решение о выплате пострадавшей стороне именно 10 тысяч рублей.

Ранее в Сибири хозяйка алабая напала на женщину, сделавшую ей замечание.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий