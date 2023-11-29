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Власти Ростовской области сообщили об успешной работе ПВО в регионе

Ростовский губернатор Голубев: ПВО успешно отработали по украинскому БПЛА

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РИА Новости

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил, что 29 ноября российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно отработала по украинскому беспилотному летательному аппарату в регионе.

«Сегодня в небе над Ростовской областью системы противовоздушной обороны успешно отработали по вражескому беспилотнику. Последствий на земле не зафиксировано», — говорится в публикации.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило, что над территорией Ростовской области была пресечена попытка атаки украинским беспилотным летательным аппаратом.

27 ноября в Рязанской области сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что атаку предотвратили системы противовоздушной обороны (ПВО), они сбили дрон.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Каменском районе региона ликвидировали беспилотный летательный аппарат.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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