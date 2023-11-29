Вильфанд рассказал о погоде в Крыму и Краснодарском крае

В Крыму 29 ноября ожидается очень сильный дождь, осадки будут превышать пороговое значение. Об этом в беседе с RT рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он пояснил, что высокая интенсивность осадков будет вызвана тем, что после выхода средиземноморского циклона на европейскую Россию возникнут условия для усиления ветрового режима. По его словам, ветер в Крыму будет достигать до 25 м/с.

«В Краснодарском крае и сегодня, и завтра сильный и очень сильный дождь. Причем, этот дождь будет выпадать в виде ливня, поскольку там опять сформирован фронтальный раздел, где очень большая разница температур между северной и южной частями Краснодарского края», — сообщил Вильфанд.

Синоптик добавил, что в южной части Краснодарского края ожидаются «осадки в виде ливня при грозовой деятельности», в северной — осадки в виде мокрого снега и дождя и усиление ветра до 29 м/с.

27 ноября на Черноморское побережье обрушился самый мощный шторм за всю историю наблюдений. Скорость ветра достигала 144 км/ч. В Крыму, Дагестане, на Кубани, в Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях около 2 млн человек остались без света, у многих не было воды.

Ранее сообщалось, что россияне не отменили поездки на юг России из-за шторма.