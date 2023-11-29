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Психолог объяснила, почему мужчины боятся вступать в брак

Психолог Рейнер: мужчины могут бояться вступать в брак из-за примера родителей

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Shutterstock

Многие мужчины боятся вступать в брак, иногда этот страх может привести к тому, что они решают навсегда остаться холостым. Об этом RuNews24 рассказала психолог, специалист по межличностным отношениям Инна Рейнер.

«В мужской среде не принято обсуждать друг с другом свои неудачи и слабости, а поход к психологу для них зачастую сродни признанию в том, что они неудачники. Да и установки, усвоенные с детства, – «мужчины не плачут», «ты же мужчина, а значит ты должен...» – не позволяют быть самим собой», — отметила эксперт.

По ее словам, больше всего мужчин в браке пугает скука и отсутствие новых ярких впечатлений в жизни, а также потеря контроля и свободы. Помимо этого, на появление такого страха может повлиять негативный пример родителей, отметила психолог. Также некоторые боятся взять на себя ответственность за жену и будущих детей.

«Прибавьте ко всему вышеперечисленному боязнь предательства, развода, сомнения в правильности своего выбора — и получите объяснение цитате из популярной когда-то песни: «Я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт», — заключила Рейнер.

Бизнес-психолог, клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» и автор Дзен-канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский до этого говорил «Газете.Ru», что чаще всего за отказом от желания создавать семью и заводить детей стоит глубокая эмоциональная травма, которая мешает людям доверять другим и себе.

Ранее психолог Лабковский рассказал, какие правила сделают брак счастливым.

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