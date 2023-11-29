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Россияне ответили, что нужно делать с изъятыми у школьников вейпами и сигаретами

«КП»: 43% россиян считают, что изъятые у школьников вейпы нужно уничтожать

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Shutterstock

Почти половина (43%) россиян считают, что изъятые у школьников вейпы, сигареты или курительные смеси нужно уничтожать, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 11,4 тыс. человек.

«В российских школах нельзя вейп курить. Родителей надо учить сохранять традиционные ценности, а не на учителя жаловаться», — сказал участник опроса.

При этом 25% респондентов отметили, что вейпы являются имуществом детей, поэтому изымать их без суда нельзя. По их мнению, их нужно впоследствии возвращать родителям, которые несут за них ответственность. Чуть меньше, 21% — предложили передавать все табачные изделия, конфискованные у школьников, в полицию.

Еще 6% опрошенных россиян предложили возвращать их школьникам только после того, как им исполнится 18 лет. 5% ответили, что школа не имеет права конфисковать у учеников их личные вещи.

«Конфискация без решения суда — это воровство. И поступать так даже в благих целях запрещено», — отметил респондент.

24 ноября сообщалось, что в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП) разработали специальный газоанализатор, который определяет в воздухе наличие примесей из никотиновых жидкостей для электронных сигарет и вейпов.

Ранее стало известно, что российские ученые придумали вейпу применение в медицинских целях.

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