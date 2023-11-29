Севастопольские врачи и саперы МЧС извлекли из тела бойца неразорвавшийся снаряд

В Севастополе врачи совместно с саперами извлекли из бедра бойца неразорвавшийся снаряд. Об этом сообщает МЧС России.

По данным министерства, ставший пациентом пулеметчик получил ранение в ходе СВО. В бедро бойца попал снаряд, который в результате не разорвался.

Сотрудники МЧС заключили, что предметом в теле военного является осколочная граната ВОГ-17. Перед операцией по извлечению снаряда из госпиталя эвакуировали остальных пациентов.

Медики проводили операцию в бронежилетах. В помещении также дежурили пиротехники МЧС России.

«Боеприпас извлекли из тела мужчины. Сотрудники МЧС России вынесли гранату в бронированном контейнере и отправили на утилизацию», — сообщили в министерстве.

Ранее российские врачи извлекли из женщины камень размером с куриное яйцо.