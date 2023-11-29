Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Севастопольские врачи и саперы МЧС извлекли из тела бойца неразорвавшийся снаряд

В Севастополе врачи и саперы извлекли из бойца неразорвавшийся снаряд

В Севастополе врачи совместно с саперами извлекли из бедра бойца неразорвавшийся снаряд. Об этом сообщает МЧС России.

По данным министерства, ставший пациентом пулеметчик получил ранение в ходе СВО. В бедро бойца попал снаряд, который в результате не разорвался.

Сотрудники МЧС заключили, что предметом в теле военного является осколочная граната ВОГ-17. Перед операцией по извлечению снаряда из госпиталя эвакуировали остальных пациентов.

Медики проводили операцию в бронежилетах. В помещении также дежурили пиротехники МЧС России.

«Боеприпас извлекли из тела мужчины. Сотрудники МЧС России вынесли гранату в бронированном контейнере и отправили на утилизацию», — сообщили в министерстве.

Ранее российские врачи извлекли из женщины камень размером с куриное яйцо.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий