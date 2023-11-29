Первая группа эвакуированных из сектора Газа прибыла в Грозный

Первая группа эвакуированных из сектора Газа людей в составе 51 человека прибыла в Грозный. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди этих беженцев 27 детей.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил агентству, что пребывание жителей палестинского анклава держит на личном контроле глава региона Рамзан Кадыров.

Дудаев заверил, что для беженцев в Чечне созданы лучшие условия для комфортного проживания. Их разместят в детском оздоровительном лагере «Горный ключ», который находится в селе Автуры.

По словам министра, 20 ноября в республику должны прибыть более 100 человек, эвакуированных из Газы.

26 ноября в Республике Дагестан приняли вторую группу палестинских беженцев в составе 27 человек. Встречали этих людей на железнодорожном вокзале в городе Махачкала. Их поприветствовал глава кабинета министров Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.