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Первая группа эвакуированных из сектора Газа прибыла в Грозный

Первая группа эвакуированных из Газы прибыла в Грозный, их разместят в Автурах

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Первая группа эвакуированных из сектора Газа людей в составе 51 человека прибыла в Грозный. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди этих беженцев 27 детей.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил агентству, что пребывание жителей палестинского анклава держит на личном контроле глава региона Рамзан Кадыров.

Дудаев заверил, что для беженцев в Чечне созданы лучшие условия для комфортного проживания. Их разместят в детском оздоровительном лагере «Горный ключ», который находится в селе Автуры.

По словам министра, 20 ноября в республику должны прибыть более 100 человек, эвакуированных из Газы.

26 ноября в Республике Дагестан приняли вторую группу палестинских беженцев в составе 27 человек. Встречали этих людей на железнодорожном вокзале в городе Махачкала. Их поприветствовал глава кабинета министров Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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