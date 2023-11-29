Мигранты с Ближнего Востока покинули границу Финляндии

Иностранцы, прибывшие с Ближнего Востока и из стран Африки, отказались от попыток пересечь границу с Финляндией в Мурманской области и разъехались. Об этом сообщает РБК со ссылкой на власти Кандалакшского района.

«Когда финны закрыли границу, мы довели до людей, собравшихся на КПП [«Салла»] в Алакуртти, информацию, что пересечь границу они не смогут. Нашли среди мигрантов переводчика, который хорошо говорил по-русски, и он все это объяснял. Агрессии не было, но у людей, конечно, было сожаление», — рассказал журналистам глава района Александр Самарин.

По информации издания, из 400 человек, находившихся у КПП, примерно половина вернулась в Петербург на автобусе, еще порядка 50 решили попытать счастья у пункта «Лотта», а другие разъехались на такси. После закрытия границы со стороны финнов власти убрали пункты обогрева у «Саллы» за ненадобностью.

До этого издание Yle сообщало, что Финляндия приняла решение закрыть все пограничные переходы на границе с РФ на две недели для лиц, которые ищут убежище в стране. Закроют даже единственный на данный момент работающий КПП «Райа-Йоосеппи» на севере страны.

Ранее в МИД РФ отреагировали на решение Финляндии закрыть КПП на границе с Россией.