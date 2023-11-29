Более 10 человек пострадали в массовой аварии на ЕКАД

В Екатеринбурге произошло массовое ДТП из-за непогоды. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Причиной стал гололед на ЕКАД, участниками оказались более 15 автомобилей.

В происшествии пострадали 12 человек, среди которых два пассажира автобуса, который столкнулся с большегрузом. Приехавшая на место скорая помощь госпитализировала девять человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, у них диагностировали множественные переломы.

«Обстановка на дороге все еще сложная: в кюветах лежат машины, большегрузы пробуксовывают, скопилась огромная пробка», – сообщается в публикации.

В прокуратуре уже начали проверку, связанную с инцидентом. Правоохранители выясняют обстоятельства и какие меры принимали местные власти для очистки дорог от наледи.

Ранее уральский чиновник Павел Артеев заявил, что покинет пост в правительстве из-за пьяного ДТП.