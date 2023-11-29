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В столице Абхазии прошли похороны корреспондента РИА Новости

В Сухуме прошли похороны корреспондента РИА Новости Дмитрия Статейнова

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«РИА Новости»' class="item-image" >
Телеграм-канал «РИА Новости»

В столице Абхазии Сухум прошли похороны корреспондента РИА Новости Дмитрия Статейнова.

Попрощаться с журналистом пришли сотни человек — представители общественности, министерства обороны Абхазии, Общественной палаты и Союза журналистов Абхазии.

Статейнов скончался 24 ноября от сердечного приступа. Произошло это в Ростове-на-Дону, куда он приехал на конференцию. Журналиста не стало на 42-м году жизни, у него остались трое детей.

Похоронили Статейнова на Михайловском кладбище Сухума. Он был известен в Абхазии как корреспондент и общественный деятель, активно участвовал в жизни русской общины, в культурных проектах, снял несколько документальных фильмов об участии абхазов в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.).

На прошлой неделе стало известно о смерти корреспондента ВГТРК Бориса Максудова. Он попал под обстрел во время съемок репортажа про российскую армию и получил осколочные ранения, открытые переломы костей.

Ранее было доказано, что чувство одиночества повышает риск преждевременной смерти.

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