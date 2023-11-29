В 2023 году россияне стали чаще покупать билеты в театр

По данным аналитиков CloudPayments (входит в группу Cloud), в 2023 году вырос спрос на покупку билетов через театральные агентства. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

За год (январь — ноябрь 2022 г. и январь — ноябрь 2023 г.) онлайн-оборот театральных агентств вырос на 68%, а число транзакций — на 61%. Также увеличился размер среднего чека на 4%, с 3 037 руб. до 3 173 руб.

Традиционно, период театрального сезона — с августа по май. Если анализировать начало сезона, то в августе по сравнению с июлем в 2023 году онлайн-оборот театральных агентств вырос на 54%. Также за месяц увеличилось число транзакций на 65%. При этом снизился размер среднего чека на 7%, с 3 532 руб. до 3 289 руб.

Самый ажиотажный период для шоппинга, в том числе культурного, — распродажи в конце года. Так, за два дня распродажи «11.11» в 2023 году число транзакций было выше на 24%, по сравнению с 09-10 ноября. Также вырос размер среднего чека на 2%, с 3 526 руб. до 3 599 руб. Соответственно, во время первой ноябрьской распродажи онлайн-оборот театральных агентств увеличился на 26%. Тенденция сохранилась и в «черную пятницу» (24–26 ноября), когда онлайн-оборот вырос на 21%, по сравнению с аналогичным периодом. Предполагается, что такой спрос связан с наступающими новогодними праздниками и разнообразием театральных постановок.

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