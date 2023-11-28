Пятая группа освобожденных из Газы заложников прибыла на территорию Израиля

На территорию Израиля прибыла пятая группа освобожденных из сектора Газа заложников. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Специальные подразделения Армии обороны Израиля и силы Службы общей безопасности сейчас находятся с 12 освобожденными заложниками», — заявили в пресс-службе.

Там также указали, что после первичного медицинского осмотра освобожденные заложники в сопровождении военнослужащих ЦАХАЛ продолжат свой путь в израильские больницы, где они встретятся со своими семьями.

28 ноября официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что Израиль освободит 30 палестинских заключенных в обмен на освобождение 10 израильских заложников.

По его словам, обмен должен состояться 28 ноября. Как отметил представитель внешнеполитического ведомства, в пятую группу палестинских заключенных, подлежащих освобождению, вошли 15 женщин, а также 15 детей и подростков.

В этот же день палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что гуманитарное перемирие в секторе Газа может быть продлено в ближайшее время еще на два дня.

До этого министерство иностранных дел Катара сообщило, что движение ХАМАС намерено отпустить еще 20 заложников в обмен на два дополнительных дня перемирия. По данным катарских дипломатов, списки подлежащих освобождению пленников уже передали ХАМАС и израильской стороне. При этом точное количество заложников, которых продолжают удерживать в Газе, в МИД Катара назвать не смогли.

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