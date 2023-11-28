В Армении ФБР проводит курсы для сотрудников СК

Сотрудники Федерального бюро расследований США проводят курсы повышения квалификации для сотрудников Следственного комитета Армении по борьбе с финансовыми преступлениями. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армянского СК.

В сообщении уточнили, что вопросы, связанные с этой учебной программой, обсудили зампредседателя СК Армении Арсен Айвазян и директор офиса по борьбе с наркотиками и правовому сотрудничеству посольства США Алексис Хафтван.

«Айвазян выразил уверенность, что курсы <…> будут способствовать повышению эффективности <…> предварительного расследования уголовных дел», — отметили в СК.

В пресс-службе обратили внимание, что сотрудничество предусмотрено меморандумом, подписанным в 2023 году Следственным комитетом Армении и ФБР США. Стороны договорились в ближайшее время продолжить обсуждение новых обучающих программ.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о попытках США внедрить НПО в постсоветское пространство.

Ранее ФБР изъяло мобильные телефоны и iPad мэра Нью-Йорка.