В Сибири хозяйка алабая напала на женщину, сделавшую ей замечание

В Новосибирске хозяйка алабая набросилась на прохожую после того, как услышала от нее замечание об отсутствии намордника у ее собаки. Об этом сообщает NGS.

Инцидент произошел 27 ноября в Октябрьском районе города. По словам пострадавшей, она возвращалась из магазина вместе с маленькой собакой породы сиба-ину. На пути женщина заметила прохожую, которая выгуливала белого алабая без намордника. В какой-то момент алабай сорвался с поводка и напал на другую собаку, которую выгуливала семейная папа. Хозяйка алабая оттащила собаку в машину.

Владелица сиба-ину сняла собачью драку на телефон. Владелица алабая заметила это и стала проявлять агрессию в ее сторону.

«Я ей ответила, что такую породу собак закон обязывает гулять в наморднике, что за это есть ответственность. На что она достала алабая из машины и повела его в мою сторону, стала натравливать его и угрожать, что сейчас спустит его и он загрызает меня и мою собаку», — поделилась сибирячка.

Женщина решила уйти от конфликтной владелицы алабая. Но та догнала ее, вооружившись палкой, и несколько раз ударила по голове.

Врачи диагностировали пострадавшей сотрясение мозга. Жительница Октябрьского района обратилась с заявлением в полицию.

Ранее в Петербурге девочка, выгуливавшая свою собаку, пострадала от нападения хозяев другого пса.