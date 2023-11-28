Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье выбрали лучших социальных работников

В Московской области подвели итоги конкурса «Лучший по профессии»

close
100%
Shutterstock

Министерство социального развития Подмосковья организовало конкурс «Лучший по профессии» по трем номинациям, где определили лучших работников социальной сферы, сообщает пресс-служба ведомства.

«В этом году в конкурсе приняли участие свыше 130 специалистов социальных центров. Один из самых важных проектов стал наш уникальный реабилитационный центр «Ясенки» для участников СВО, в котором прошли реабилитацию уже почти 100 бойцов. Напомню, что призовой фонд конкурса от 100 до 350 тысяч рублей», — рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

В Министерстве социального развития региона пояснили, что по итогам конкурса определены 9 победителей. Каждый участник представил на конкурсе свои успешные проекты, которые удалось внедрить в повседневную работу и получить положительный результат.

«Поздравляю победителей и желаю всем участникам не останавливаться на достигнутом и продолжать развивать свои компетенции», — отметила Болатаева.

Как дополнили в ведомстве, такой конкурс позволяет выявить лучшие практики работы для дальнейшей реализации в другие социальные учреждения.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий