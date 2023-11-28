В Подмосковье выбрали лучших социальных работников

Министерство социального развития Подмосковья организовало конкурс «Лучший по профессии» по трем номинациям, где определили лучших работников социальной сферы, сообщает пресс-служба ведомства.

«В этом году в конкурсе приняли участие свыше 130 специалистов социальных центров. Один из самых важных проектов стал наш уникальный реабилитационный центр «Ясенки» для участников СВО, в котором прошли реабилитацию уже почти 100 бойцов. Напомню, что призовой фонд конкурса от 100 до 350 тысяч рублей», — рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

В Министерстве социального развития региона пояснили, что по итогам конкурса определены 9 победителей. Каждый участник представил на конкурсе свои успешные проекты, которые удалось внедрить в повседневную работу и получить положительный результат.

«Поздравляю победителей и желаю всем участникам не останавливаться на достигнутом и продолжать развивать свои компетенции», — отметила Болатаева.

Как дополнили в ведомстве, такой конкурс позволяет выявить лучшие практики работы для дальнейшей реализации в другие социальные учреждения.