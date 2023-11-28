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Госдума изменила правила досрочного выхода из колоний для женщин-заключенных

Дума повысила до 4 лет возраст детей, матерей которых могут освободить по УДО

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Государственная дума изменила правила досрочного освобождения для женщин-заключенных, у которых имеются несовершеннолетние дети. Об этом сообщает ТАСС.

Депутаты во втором и третьем чтениях приняли закон, повышающих до четырех лет возраст детей, матери которых могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) за преступления небольшой тяжести.

Согласно действующему законодательству, УДО может быть применено к матерям детей до трех лет, которые находятся в доме ребенка исправительного учреждения, или к беременным женщинам. При этом такие женщины должны отбыть не менее четверти срока наказания за преступления небольшой тяжести.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в феврале 2023 года и принят в первом чтении в апреле. Авторы проекта отмечали, что нововведения позволят лучше соблюдать права материнства и детства, поспособствуют сохранению родственных связей.

Новые правила начнут действовать спустя 180 дней со дня официального опубликования закона.

Ранее сообщалось, что осужденного за убийство бегуна-ампутанта выпустят из тюрьмы по УДО.

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