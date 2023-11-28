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В Пермском крае курьер мошенников потратил украденные у пенсионерки деньги на стриптиз

Визит в стриптиз-клуб закончился для курьера мошенников походом в полицию

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Depositphotos

В Пермском крае курьера мошенников поймали благодаря тому, что он потерял телефон после визита в стриптиз-клуб. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Куеде. Мошенница связалась с 72-летней женщиной, представилась ее дочерью и заявила, что попала в серьезное ДТП. В результате пенсионерка отдала 174 тысячи рублей курьеру аферистов.

Молодой человек решил отправить деньги утром и провел вечер в стриптиз-клубе, где потратил около 100 тысяч рублей, которые забрал у пожилой женщины.

После развлечений он заказал такси и оставил телефон в машине. Водитель передал устройство полиции. На следующий день, когда курьер пришел в участок за техникой, его задержали по подозрению в мошенничестве.

Ранее в Москве мошенники заставили ребенка отдать 375 тысяч рублей на «лечение» бабушки.

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