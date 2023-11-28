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Россиянка лишилась сбережений, участвуя в интернет-розыгрыше

На Южном Урале женщина перевела аферистам 370 тыс. рублей, желая получить больше

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РИА «Новости»

В городе Копейске Челябинской области возбудили дело о мошенничестве после «проигрыша» горожанки в интернет-конкурсе. Об этом сообщает пресс-служба полиции Южного Урала.

36-летняя местная жительница обратилась к правоохранителям и рассказала, что лишилась почти 400 тыс. рублей, надеясь получить более крупную сумму. Заявительница объяснила, что недавно наткнулась на сообщество в соцсети, в котором каждый день публиковались посты о выигрышах больших сумм неизвестными пользователями.

Женщина связалась с организатором розыгрышей и решила принять его условия — потенциальный выигрыш рос при переводе личных средств во все большем объеме. Желая сорвать большой куш, потерпевшая потерпевшая перевела аферистам сумму в размере более 370 тыс. рублей, а затем была удалена из чата.

Уже после этого она поняла, что стала жертвой мошенников. Правоохранители начали проверку.

Ранее мошенники выманили у пенсионерки деньги на помощь матери военнослужащего.

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