ХАМАС отпустит еще 20 заложников для продления перемирия

Палестинское радикальное движение ХАМАС намерено отпустить еще 20 заложников в обмен на два дополнительных дня перемирия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел Катара.

По данным катарских дипломатов, списки подлежащих освобождению пленников уже передали ХАМАС и израильской стороне. При этом точное количество заложников, которых продолжают удерживать в Газе, в МИД Катара назвать не смогли.

Отмечается, что за время четырехдневного перемирия были отпущены 69 заложников ХАМАС и 150 палестинцев, находившихся в тюрьмах Израиля.

До этого в Катаре сообщили, что Израиль может освободить еще 65 палестинцев.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривал четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки.

Ранее Израиль обвинили в нарушении перемирия.