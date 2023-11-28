В российских регионах накрыли сеть нарколабораторий

Сотрудники МВД выявили сеть нарколабораторий, которые контролировали с Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа».

Следствие установило, что за несколько лет злоумышленники создали сеть нарколабораторий в Московской, Псковской и Рязанской областях. Только в Псковской области нашли около 5 тонн прекурсоров и около 150 кг готового мефедрона.

По данным ведомства, задержан 21 человек, 12 из которых — украинцы. С мест преступлений изъяли 1,5 тонны мефедрона и 35 тонн компонентов для его изготовления.

До этого в Астрахани произошло массовое отравление наркотиком. В местах жительства пострадавших наркопотребителей проведены обыски, сообщили в ведомстве. Полицейские изъяли средства мобильной связи и другие предметы.

По словам допрошенных пострадавших, они купили наркотики через нелегальный интернет-магазин и забрали товар из тайников-закладок. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что отравление жителей Астрахани произошло из-за подмены продавцами мефедрона на более бюджетный метадон.

Ранее в Ленобласти электрик нашел 40 килограмм наркотиков под опорой ЛЭП.