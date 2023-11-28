Стало известно о состоянии главы ГУР МО Украины после отравления его жены

Тяжелые металлы не выявили в организме начальника главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники в спецслужбах.

«По данным двух источников в спецслужбах, у Буданова отравления не установлено. С его здоровьем все в порядке», — сказал один из источников.

По его словам, с Будановым «все хорошо».

28 ноября украинские СМИ сообщили, что Марианна Буданова попала в больницу с отравлением тяжелыми металлами.

По их данным, ее могли отравить через еду. Когда это произошло и при каких обстоятельствах, не уточняется. Кроме нее, отравление выявили еще у ряда разведчиков. Ведется расследование произошедшего.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.