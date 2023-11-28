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В работе МЦД-4 московского метро произошел сбой

В Москве в работе МЦД-4 произошел сбой, задержаны несколько поездов

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Пресс-служба Департамента транспорта Москвы, Правительство Москвы

В Москве на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) произошел сбой, из-за остановки состава задержали несколько поездов. Об этом сообщается в Telegram-канале Центральной пригородной пассажирской компании.

Отмечается, что незапланированная остановка состава произошла по техническим причинам на остановке Нижегородская поезда № 6624 Апрелевка – Крутое. В пути задержались поезда дальних маршрутов Горьковского направления в сторону Московской области и МЦД-4 в сторону Железнодорожной.

МЦД-4 стал самым протяженным диаметром наземного метро в Москве, его длина составила 86 км. Он соединил Железнодорожный, Внуково и Апрелевку.

На прошлой неделе заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что запуск Московских центральных диаметров изменил транспортные привычки москвичей и оказал большой эффект на столицу. По его словам, за 4 года сеть МЦД выросла до 136 станций, и развитие диаметров продолжается.

Ранее в Москве наградили лучшие проекты в области транспорта.

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