В ЕС планируют ужесточить наказание за нелегальную миграцию

В Европейском союзе работают над улучшением законодательства по борьбе с нелегальной миграцией и контрабандой людьми. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе международного форума по борьбе с организованной преступностью, связанной с контрабандой мигрантами, трансляция велась на YouTube.

По ее словам, планируется обновление определений преступлений, связанных с контрабандой людьми, а также ужесточение наказаний и расширение сотрудничества с партнерами и международными организациями.

Также стало известно, что МВД России подготовило законопроект, предлагающий ввести режим контролируемого пребывания в РФ иностранцев, не имеющих на то законных оснований. Изменения могут значительно осложнить жизнь приезжих, запретив им регистрацию юрлиц и ИП, операции с недвижимостью, покупку и продажу авто, открытие банковского счета, переводы денег и заключение брака. Подробнее о нем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.