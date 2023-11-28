Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЕС планируют ужесточить наказание за нелегальную миграцию

Ляйен: в ЕС ужесточат наказание за преступления в области нелегальной миграции

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

В Европейском союзе работают над улучшением законодательства по борьбе с нелегальной миграцией и контрабандой людьми. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе международного форума по борьбе с организованной преступностью, связанной с контрабандой мигрантами, трансляция велась на YouTube.

По ее словам, планируется обновление определений преступлений, связанных с контрабандой людьми, а также ужесточение наказаний и расширение сотрудничества с партнерами и международными организациями.

Также стало известно, что МВД России подготовило законопроект, предлагающий ввести режим контролируемого пребывания в РФ иностранцев, не имеющих на то законных оснований. Изменения могут значительно осложнить жизнь приезжих, запретив им регистрацию юрлиц и ИП, операции с недвижимостью, покупку и продажу авто, открытие банковского счета, переводы денег и заключение брака. Подробнее о нем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий