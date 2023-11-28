Врач рассказала, сколько сахара содержится в ложке меда

В одной чайной ложке меда содержится около 5-6 г сахара, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Наталья Круглова.

По ее словам, исходя из безопасной суточной дозы сахара в 30 г, в день можно есть не более шести чайных ложек меда при условии, что другие сладости употребляться не будут. При этом ограничений по времени употребления данного продукта нет.

«Существует миф, что он способствует набору веса, поэтому его можно есть только в первой половине дня. Это не так. В большей степени влияет все-таки общая калорийность рациона», — пояснила Круглова.

Врач советует отдавать предпочтение меду, который не проходил термическую обработку. Именно в таком продукте сохраняется наибольшее количество питательных веществ. Однако детям младше одного года не стоит давать такую сладость.

«С одной стороны, это связано с аллергенностью продукта. С другой — он может содержать споры ботулизма. Они вряд ли будут присутствовать в большом количестве, но для ребенка это все равно значимо. В то же время у взрослых их наличие не приведет к каким-то клиническим проявлениям», — заключила диетолог.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что в меде содержатся многие полезные вещества, включая микро- и макроэлементы, а также различные ферменты. Однако при чрезмерном потреблении продукта можно нанести вред своему здоровью, поскольку он представляет собой тот же сахар. В частности, у человека могут развиться инсулинорезистентность, сахарный диабет и ожирение.

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