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В России отметили рост заболеваемости COVID-19 за неделю

Заболеваемость коронавирусом в России увеличилась за неделю на 32,8%

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 32,8%. Об этом сообщили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, пишет РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что рост заболеваемости зафиксировали в 79 субъектах России, в том числе в 27 регионах более чем в среднем по стране.

В России госпитализировали 8 018 человек с коронавирусом, что на 25,3% больше показателей предыдущей недели. Госпитализаций стало больше в 66 субъектах России.

В тот же период выздоровело 54 797 пациентов с коронавирусной инфекцией, что на 37,9% больше на фоне предыдущей недели.

До этого заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что из-за роста заболеваемости COVID-19 и сезонными вирусными инфекциями нет необходимости вводить ковидные ограничения на всей территории России.

Ранее ученые нашли способ вернуть обоняние после перенесенного СOVID-19.

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