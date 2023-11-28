Врач перечислила способы, которые помогут справиться с бессонницей

Регулярные занятия спортом и аутогенные тренировки помогут избавиться от бессонницы, рассказала «Москве 24» невролог, сомнолог Кадрия Валеева.

«Очень часто причиной бессонницы становятся стресс, тревога, циркадные расстройства, неправильный образ жизни. В этом случае, чтобы наладить сон, важно проводить антистрессовые мероприятия: это могут быть аутогенные тренировки, дыхательные упражнения», — отметила эксперт.

В качестве других спортивных активностей подойдут бег, ходьба, плавание, заниматься нужно по 45 минут в день, продолжила врач. Помимо этого, важно отказаться от кофеина и алкоголя. Некоторым пациентам стоит принимать безрецептурные успокоительные препараты, добавила Валеева.

По ее словам, ложиться спать и просыпаться лучше в одно и то же время каждый день, дневной сон стоит исключить. Если соблюдать эти рекомендации, сон должен восстановиться за две-три недели, уточнила сомнолог. Если проблемы продолжаются, важно обратиться к специалисту.

Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов до этого говорил, что осенью из-за перестройки всего организма могут возникать проблемы со сном. Чтобы наладить режим сна, он советовал просыпаться в одно и то же время как по будням, так и по выходным.

Ранее был найден способ быстро улучшить работу мозга при недостатке сна.