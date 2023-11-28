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Московский учитель в ходе урока нарисовал свастику на доске

Mash: в Москве учитель нарисовал свастику на доске во время урока

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Pixabay

Учитель элитной гимназии в Москве нарисовал свастику на доске во время урока. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на уроке информатики. 41-летний учитель неожиданно нарисовал на интерактивной доске свастику и подписал проукраинской надписью.

О произошедшем учащиеся позже рассказали другим сотрудникам школы. Инцидентом в учебном учреждении заинтересовались правоохранительные органы. Сообщается, что в гимназии может пройти проверка.

До этого в Сургуте женщина пожаловалась на арбуз с изображением свастики. В ходе разбирательства стало известно, что в ларек арбуз попал с уже нанесенным на корку запрещенным символом. При этом продавец об этой особенности товара не знал, а грузчик признался, что фашистский символ заметил, но разгрузку не остановил.

Ранее в Париже за граффити со свастикой задержали ультраправых активистов.

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