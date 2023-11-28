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Более 9 тысяч жителей Владивостока остались без света

Более 9 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии на сетях

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Татьяна Меель/РИА Новости

Авария на линии электропередачи лишила электроснабжения более 9 тысяч жителей 50 многоквартирных домов в Первомайском районе Владивостока. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

Инцидент произошел около 10:00 по местному времени (3:00 мск), 28 ноября.

В настоящее время специалисты проводят на месте аварийно-восстановительные работы. В прокуратуре заверили, что дадут оценку исполнению требований законодательства РФ при содержании и обслуживании электрических сетей, а также соблюдению нормативного срока устранения аварии.

На прошлой неделе научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальное похолодание придет в регионы Северо-Западного федерального округа, а также в Тверскую, Ярославскую области, Приморский, Хабаровский край и на Сахалин. По словам синоптика, когда температура воздуха опускается ниже нормы на семь и более градусов зимой, это считается опасным метеорологическим явлением.

Ранее власти Приморья сообщили об ограничении движения на дорогах из-за непогоды.

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