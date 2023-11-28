Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине назвали «кармой в действии» проблемы польских перевозчиков на границе с ФРГ

В Киеве назвали очереди польских грузовиков на границе с ФРГ «кармой в действии»

close
100%
Yan Dobronosov/Reuters

На Украине назвали «кармой в действии» проблемы с очередями на германской границе у грузоперевозчиков из Польши. Статья об этом опубликована украинским информационным агентством УНИАН.

На польско-германской границе, сообщает агентство, скопились сотни польских грузовиков, очередь из них тянется на 40 километров. Немецкие таможенники тщательно проверяет все въезжающие в ФРГ польские автомобили. Эти меры, вероятно, связаны с борьбой властей Германии с нелегальной иммиграцией в страну.

УНИАН подчеркнуло, что происходящее является «кармой в действии», а поляки, уже в течение месяца блокирующие границу с Украиной, сейчас почувствовали на себе «прелести» такой блокады.

Ранее сообщалось, что Варшава обратилась к Киеву с просьбой отменить регистрацию большегрузных автомобилей, возвращающихся на территорию Евросоюза без груза.

6 ноября польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, требуя восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, провести проверку лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и разделить очереди на пустые и загруженные машины.

Пока переговоры между Киевом и Варшавой не дали результатов.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий