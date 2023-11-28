На Украине назвали «кармой в действии» проблемы польских перевозчиков на границе с ФРГ

На Украине назвали «кармой в действии» проблемы с очередями на германской границе у грузоперевозчиков из Польши. Статья об этом опубликована украинским информационным агентством УНИАН.

На польско-германской границе, сообщает агентство, скопились сотни польских грузовиков, очередь из них тянется на 40 километров. Немецкие таможенники тщательно проверяет все въезжающие в ФРГ польские автомобили. Эти меры, вероятно, связаны с борьбой властей Германии с нелегальной иммиграцией в страну.

УНИАН подчеркнуло, что происходящее является «кармой в действии», а поляки, уже в течение месяца блокирующие границу с Украиной, сейчас почувствовали на себе «прелести» такой блокады.

Ранее сообщалось, что Варшава обратилась к Киеву с просьбой отменить регистрацию большегрузных автомобилей, возвращающихся на территорию Евросоюза без груза.

6 ноября польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, требуя восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, провести проверку лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и разделить очереди на пустые и загруженные машины.

Пока переговоры между Киевом и Варшавой не дали результатов.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.