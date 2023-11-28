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В Самаре были найдены пропавшие 12-летние братья-близнецы

В Самаре нашли 12-летних братьев-близнецов, которые ушли в школу и исчезли

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Global Look Press

В Самаре нашли 12-летних братьев-близнецов, которые пропали в понедельник, 27 ноября. Как пишет «KП-Самара», после окончания уроков они не вернулись домой и не отвечали на звонки родителей.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, вечером родители мальчиков обратились в полицию. Для поиска несовершеннолетних был задействован личный состав местного отделения полиции. Ориентировки на братьев были распространены в соседние регионы, а также в социальных сетях.

В ходе операции поиска полицейские получили информацию о том, что мальчики находятся в автобусе. Правоохранители успешно нашли пропавших и передали их законным представителям. Не было обнаружено угрозы их жизни и здоровью.

Ранее в Нижегородской области побег детей от матери-одиночки закончился нежеланием женщины приходить в полицию. Инцидент произошел в городе Бор, после того, как старшая дочь сбежала из дома. После нее в Нижний Новгород отправилась младшая. Женщина обратилась в полицию, которая оперативно нашла обеих пропавших. Забирать своих детей из полиции мать-одиночка отказалась. По ее словам, дочери плохо себя ведут и не хотят учиться.

Ранее одиннадцатилетняя россиянка родила ребенка.

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