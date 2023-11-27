Очевидцы сообщили о сильном пожаре в жилом доме в Новой Москве

Серьезный пожар произошел в микрорайоне Родники в Новой Москве. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

По словам очевидцев, горит квартира на 11-м этаже. Некоторые пишут, что слышали крики людей. На место следуют пожарные, жильцы призывают срочно убрать машины, чтобы техника могла проехать к дому. Информация о пострадавших уточняется.

До этого в Нижегородской области жильцам пришлось эвакуироваться из дома из-за взрыва в одной из квартир. Инцидент произошел в поселке Ждановский, на улице Фестивальной.

Ночью жильцы дома услышали хлопок, после чего начался пожар. На нескольких этажах наблюдался сильный дым. Выяснилось, что взорвался корпус батареи в электросамокате, который стоял у входной двери одной из квартир. В результате огонь охватил отделку и мебель в комнатах.

Также в Иркутске произошел пожар в двухэтажном деревянном доме на улице Тимирязева. Тушение осложнялось тем, что рядом с домом проходит много электропроводов.

Ранее в Подмосковье произошло отключение света из-за пожара на электроподстанции.