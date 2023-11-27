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В летящем в Шереметьево самолете отказала навигационная система

112: самолет ИЛ-76МД прибывает с отказом навигационной системы в Шереметьево

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РИА Новости

Самолет ИЛ-76МД пограничной службы прибывает с отказом навигационной системы в Шереметьево. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Как отметил канал, борт ожидают экстренные службы.

До этого самолет, летевший рейсом Петропавловск-КамчатскийМосква попал в сильную зону турбулентности. Отмечается, что в самолете летел глава Минздрава Камчатки Александр Гашков, который оказал помощь пострадавшим пассажирам: одна женщина ударилась головой, а у второй началась паническая атака.

Пассажирка рейса рассказала «Газете.Ru», что сильная турбулентность во время полета началась «быстро и мощно». Она отметила, что людей пугала не тряска, а ощущение резкого снижения самолета.

Еще одна пассажирка рейса заявляла «Газете.Ru», что у бортпроводников от страха тряслись руки, а ее ребенок до сих пор не может успокоиться после случившегося.

Ранее очевидец рассказал о мужчине, бегавшем раздетым около самолетов в Домодедово и устроившем потасовку с бортпроводником.

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