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Появились кадры размытия железной дороги в Сочи

Появилось видео с размытием железной дороги в Сочи штормовой волной

В Сочи засняли момент размытия железной дороги. Кадры появились в Telegram-канале «ЧП Сочи».

Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что восстановлено нарушенное из-за шторма железнодорожное сообщение и пострадавших в результате непогоды в городе нет.

По его словам, также восстановлено движение по железной дороге. Аэропорт работает по фактической погоде. В аварийных и восстановительных работах принимают участие свыше 250 человек и более 80 единиц техники.

Копайгородский подчеркнул, что пострадавших в городе в результате стихийного бедствия нет. При этом он отметил, штормовое предупреждение в Сочи сохранятся до конца суток 27 ноября.

Из-за непогоды, вызванной штормом, в Сочи упали деревья на железнодорожные пути. Деревья упали на контактную линию железнодорожных путей. В связи с этим на место происшествия были направлены ремонтно-восстановительные бригады РЖД.

Накануне МЧС объявляло штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Симферополе на период 25-27 ноября 2023 года. 26 и 27 ноября ожидалось усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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