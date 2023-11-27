Россияне не отменили поездки на юг России из-за шторма

Россияне решили не сдавать билеты в направлении юга России, несмотря на сильный шторм в этой части страны. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Да, береговая инфраструктура пострадала, но сами пансионаты и другие учреждения не разрушены. Тем более ситуация уже нормализуется: все разгребают, убирают, восстанавливают набережные», — сказал он.

По его словам, туроператоры готовы пойти на встречу тем туристам, которые решат повременить с поездкой. Тур можно будет отменить, заменить или перенести.

«Такие просьбы не массовые, а единичные. Подобная ситуация происходит не в первый раз: как только наступает ранняя зима или весна, возникают катаклизмы на Черном море», — отметил Барзыкин.

Эксперт добавил, что неблагоприятные погодные условия обычно заканчиваются через пару дней, поэтому для туриндустрии шторм не должен принести серьезных последствий.

Накануне на Черноморское побережье обрушился самый мощный шторм за всю историю наблюдений. Скорость ветра достигала 144 км/ч. В Крыму, Дагестане, на Кубани, в Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях около 2 млн человек остались без света, у многих нет воды.

Ранее сообщалось, что под Краснодаром из-за шторма волна накрыла побережье и затопила комплекс апартаментов.