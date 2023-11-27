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Россия получила доказательства передачи Украине химикатов из США

Замминистра Лысогорский: США передают на Украину токсичные химикаты

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Fabrizio Bensch/Reuters

У России есть неопровержимые доказательства существования поставок токсичных химикатов на Украину из США и союзных Штатам стран. Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский, который возглавляет делегацию России на конференции стран — участниц Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«В нашем распоряжении имеются неоспоримые доказательства участия США и их евро-атлантических союзников в поставках на Украину токсичных химикатов, а также средств их доставки», — приводит слова Лысогорского ТАСС.

По его словам, вещества передают солдатам вооруженных сил Украины, а также воюющим на их стороне иностранцам.

В октябре Россия передала ОЗХО доказательства применения запрещенных веществ Украиной. Генеральный директор организации Фернандо Ариас пообещал, что материалы будут изучены специалистами.

Посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин подчеркнул, что эта информация имеет гриф ОЗХО «особо защищено»: такой формат был выбран для того, чтобы предотвратить спекуляции на эту тему.

Ранее в России заявили о рисках утраты контроля Украины над биообъектами.

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