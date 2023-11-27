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В музее-заповеднике «Царицыно» пройдет выставка о семье Романовых

В Москве пройдет выставка «Стать Романовым»

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Wikimedia Commons

С 9 декабря 2023 года по 27 апреля 2024-го в Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» пройдет выставка «Стать Романовым. Воспитание и образование детей российских императоров», сообщается на сайте mos.ru.

История великих императоров будет отражена в нескольких разделах, которые строятся по тематическому принципу. Они посвящены таким темам, как рождение, крещение, первые годы жизни, игры и развлечения, программы и методики воспитания, учебный процесс, военное образование, развитие так называемых приятных талантов, образовательные путешествия, присяга.

Посетители увидят вещи, принадлежавшие наследникам престола, а также архивные документы, фотографии и рисунки.

Также на выставке покажут сотни предметов и документов, которые предоставили крупнейшие музеи и архивы.

Проведение мероприятия курирует государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Мосразвитие», подведомственное столичному Департаменту культуры. Экспозиция продолжает серию проектов, посвященных истории российской императорской семьи. Ранее прошли выставки «Александровский дворец в Царском Селе» и «Романовы. Воспоминания о Крыме».

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