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В Петербурге мужчина стрелял из пневматики в грузчика магазина ради товара на 870 рублей

В Петербурге вор открыл стрельбу в магазине, откуда украл четыре шампуня

В Санкт-Петербурге поймали вора, который стал стрелять в грузчика при ограблении магазина на 870 рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 23 ноября в «Пятерочке» на Полтавском проезде. Судя по видео с внутренней камеры наблюдения, посетитель магазина достал черный пакет и сложил в него шампуни или другие средства личной гигиены, а затем попытался незаметно покинуть торговое помещение. Однако его остановили сотрудницы, и в ситуацию вмешался 45-летний грузчик.

Именно в него не менее четырех раз выстрелил из пневматического пистолета злоумышленник, которому в итоге удалось скрыться с места происшествия с похищенным товаром. Ущерб, причиненный магазину, составил 870 рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о разбое. Пострадавшего доставили в больницу, но позже отпустили на амбулаторное лечение.

25 ноября подозреваемого задержали у дома на улице Савушкина. Им оказался 27-летний безработный мужчина.

Ранее в Воронеже молодой человек украл из магазина алкоголь, чтобы купить наркотики.

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