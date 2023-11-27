Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Новосибирске молодые люди сожгли релейный шкаф ради 20 тысяч рублей и попались

В Новосибирске 17-летний юноша и его старший приятель уничтожили релейный шкаф

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Новосибирске задержали молодых людей, устроивших поджог релейного шкафа на железной дороге. Об этом рассказали в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

Пожар неподалеку от Сибирского электротехнического завода произошел 23 ноября. Двое неизвестных подожгли железнодорожное оборудование на перегоне между станциями Клещиха и Чемской. Первым огонь заметил инженер безопасности движения поездов, но к моменту прибытия экстренных служб шкаф уже выгорел полностью.

Специалисты, обследовавшие место происшествия, обнаружили инструмент, которым вскрывали устройство, и бутылку с остатками жидкости для розжига. В отношении поджигателей возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества из хулиганских побуждений.

27 ноября стало известно, что двух подозреваемых задержали транспортные полицейские. Организаторами диверсии оказались жители Новосибирска в возрасте 17 и 20 лет. Молодые люди пояснили, что хотели заработать, и нашли предложение о подработке за 20 тыс. рублей. Платили за поджог оборудования на железной дороге.

«По местам жительства фигурантов сотрудники правоохранительных органов изъяли вещественные доказательства совершенного преступления», — уточнили в ведомстве.

Следователи СК квалифицировали действия задержанных по статье «Диверсия». Теперь им грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Ранее суд арестовал двух парней за подготовку диверсии в Подмосковье.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий