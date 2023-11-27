В Новосибирске молодые люди сожгли релейный шкаф ради 20 тысяч рублей и попались

В Новосибирске задержали молодых людей, устроивших поджог релейного шкафа на железной дороге. Об этом рассказали в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

Пожар неподалеку от Сибирского электротехнического завода произошел 23 ноября. Двое неизвестных подожгли железнодорожное оборудование на перегоне между станциями Клещиха и Чемской. Первым огонь заметил инженер безопасности движения поездов, но к моменту прибытия экстренных служб шкаф уже выгорел полностью.

Специалисты, обследовавшие место происшествия, обнаружили инструмент, которым вскрывали устройство, и бутылку с остатками жидкости для розжига. В отношении поджигателей возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества из хулиганских побуждений.

27 ноября стало известно, что двух подозреваемых задержали транспортные полицейские. Организаторами диверсии оказались жители Новосибирска в возрасте 17 и 20 лет. Молодые люди пояснили, что хотели заработать, и нашли предложение о подработке за 20 тыс. рублей. Платили за поджог оборудования на железной дороге.

«По местам жительства фигурантов сотрудники правоохранительных органов изъяли вещественные доказательства совершенного преступления», — уточнили в ведомстве.

Следователи СК квалифицировали действия задержанных по статье «Диверсия». Теперь им грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Ранее суд арестовал двух парней за подготовку диверсии в Подмосковье.