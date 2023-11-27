В России продолжает снижаться количество детей-сирот

Количество детей-сирот в России продолжает снижаться, наблюдается положительная динамика. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

«У нас сохраняется положительная динамика по показателям, которые характеризуют сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их семейное устройство. В 2022 году таких детей стало на 3,2% меньше, чем в 2021 году», — сообщила заместитель председателя правительства.

По словам Голиковой, за прошлый год на 2,2% уменьшилось количество детей, у которых мама, папа или оба лишены родительских прав, а также на 12,6% сократилось число несовершеннолетних, которых забрали у родителей из-за угрозы жизни и здоровью.

Вице-премьер также рассказала о развитии стратегии комплексной безопасности детей в РФ до 2030 года. Ее ключевыми направлениями станут развитие инфраструктуры для несовершеннолетних, профилактика детской преступности, а также создание безопасной информационной среды для детей.

До этого детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что число детей в социальных учреждениях сократилось на 70% за 10 лет.

Ранее Голикова заявила о резком снижении уровня безработицы в России с 2000-х.