Власти Крыма оценили ущерб от шторма, накрывшего регион

Советник главы Крыма Олег Крючков назвал очень большим ущерб от шторма в регионе. Об этом он заявил в эфире телеканала »Россия 24».

«Сейчас мы оцениваем ущерб, но ущерб очень большой. Такого шторма в Крыму не было никогда. Подобное было локально в 2007 году в Керчи, но то, что произошло сегодня ночью, это большая трагедия для всего Крыма, потому что масштабы очень большие», — заявил Крючков.

В данный момент в Крыму без света остаются около 400 тыс. человек, в некоторых муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

До этого жительница Евпатории Наталья рассказала «Газете.Ru», что отключение воды, света и отопления из-за шторма не доставили неудобств жителям, так как все произошло ночью. Она отметила, что во время шторма окна в ее квартире «ходили ходуном».

Вечером 26 ноября ураганный ветер до 40 метров в секунду накрыл северо-запад Крыма. На полуострове Тарханкут, в Евпатории, Севастополе и в поселках на западном берегу ветер достигал 25-26 метров в секунду, в населенном пункте Черноморское — 40 метров в секунду. Из-за подтоплений на участке трассы Симферополь — Евпатория ограничили движение.

Ранее гигантская волна сбила с ног девушку во время шторма в Широкой Балке под Новороссийском.