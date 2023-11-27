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В Бельгии приостановили работу школ из-за угрозы взрыва

В Бельгии закрыли почти 30 школ из-за угрозы взрыва

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Depositphotos

В Брюсселе и провинции Брабанта в Бельгии закрыли 27 школ из-за угрозы теракта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на управление образования по Валлонии и Брюсселю (WBE).

Вечером 26 ноября в несколько образовательных учреждений поступили угрозы взрыва. В целях предосторожности было принято решение приостановить занятия и прием учащихся в указанных школах 27 ноября 2023 года.

Власти заверили, что некоторые здания уже проверены саперами.

В начале ноября сообщалось, что в Перми правоохранители заинтересовались местным школьником после того, как от его имени начали сообщать о минировании образовательного учреждения.

Неизвестные каждый месяц информировали, что в школе восьмиклассник якобы оставил взрывное устройство. В качестве сообщников собеседники указывали одноклассников мальчика.

Ранее в Пензе 17-летний юноша разослал 45 угроз терактами.

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