Московские аэропорты работают в штатном режиме

Московские аэропорты Внуково, Дементьево и Шереметьево восстановили работу в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС.

При этом на расписание полетов в аэропорте Жуковский обильный снегопад влияния не оказал, несмотря на закрытие взлетно-посадочной полосы для чистки от осадков около 6:00.

Во Внуково временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов продлились 1,5 часа, в Домодедово — чуть менее получаса — обе воздушные гавани вводили ограничения в период с 5 до 6:33.

До этого сообщалось о задержке 45 рейсов в аэропортах Москвы.

По информации на 7:50 (мск) в Шереметьево были задержаны 13 рейсов, два отменены, во Внуково были задержаны 14 рейсов и три отменены, в Домодедово задержали 13 рейсов и отменили еще три.

Продолжающийся с вечера 26 ноября снегопад в Москве назвали самым сильным за последние 40 лет.

Ранее в Полтавской области из-за непогоды оказались обесточены 437 населенных пунктов.