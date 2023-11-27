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Московские аэропорты работают в штатном режиме

ТАСС: московские аэропорты работают в штатном режиме

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Московские аэропорты Внуково, Дементьево и Шереметьево восстановили работу в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС.

При этом на расписание полетов в аэропорте Жуковский обильный снегопад влияния не оказал, несмотря на закрытие взлетно-посадочной полосы для чистки от осадков около 6:00.

Во Внуково временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов продлились 1,5 часа, в Домодедово — чуть менее получаса — обе воздушные гавани вводили ограничения в период с 5 до 6:33.

До этого сообщалось о задержке 45 рейсов в аэропортах Москвы.

По информации на 7:50 (мск) в Шереметьево были задержаны 13 рейсов, два отменены, во Внуково были задержаны 14 рейсов и три отменены, в Домодедово задержали 13 рейсов и отменили еще три.

Продолжающийся с вечера 26 ноября снегопад в Москве назвали самым сильным за последние 40 лет.

Ранее в Полтавской области из-за непогоды оказались обесточены 437 населенных пунктов.

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