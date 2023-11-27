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Сильный ветер вызвал падение сотен деревьев в Краснодарском крае

Оперштаб Краснодарского края сообщает о падении 255 деревьев из-за шторма

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Телеграм-канал «ЧП / Крым»

Оперативный штаб Краснодарского края сообщает о падении 255 деревьев из-за шторма. Об этом ведомство сообщает в Telegram-канале.

«В ночь с 26 на 27 ноября в 21 муниципальном образовании из-за сильного ветра зарегистрированы случаи падения деревьев — всего упали 255. В Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске есть пострадавшие от падения деревьев и металлических конструкций, они доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести», — сообщает оперштаб.

Ведомство предупреждает жителей региона об опасности нахождения на улице во время опасной погоды — сейчас на территории Кубани действуют семь штормовых предупреждений.

До этого гигантская волна сбила с ног девушку во время шторма в Широкой Балке под Новороссийском.

В селе Широкая Балка автомобилисты вытащили из-под машины девушку, которую сбило мощным ударом волны во время шторма. На кадрах ролика, который сняли очевидцы, девушку сбивает с ног потоком воды и уносит прямо под колеса стоявших на светофоре авто.

Ранее мощнейший шторм выбросил на мель сухогруз Blue Shark в Краснодарском крае.

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