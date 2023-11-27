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Около полумиллиона жителей Крыма из-за штормового ветра остались без электричества

В Крыму из-за штормового ветра остались без света почти полмиллиона человек

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Телеграм-канал «ЧП / Крым»

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале сообщил о том, что из-за непогоды остались без электричества около полумиллиона жителей полуострова.

По словам Крючкова, самыми пострадавшими районами Крыма являются Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский.

Отключены линии электропередачи 10кВ — 166, ТП — 1 185, 0,4 — 365. 498 тысяч человек остались без электроэнергии. Восстановительные работы осуществляют 38 аварийных бригад.

Ранее министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев сообщил, что свыше 200 жителей Евпатории эвакуировали из своих домов из-за непогоды. По его словам, по на территории городского округа Евпатория развернуто пять пунктов временного размещения (ПВР).

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе 27 ноября объявили выходным днем в связи с плохими погодными условиями.

Ранее глава МВД Украины заявил, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению.

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