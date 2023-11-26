27 ноября в Крыму объявлен выходным днем

В Крыму 27 ноября объявили выходным днем в связи с плохой погодой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«В связи с погодными условиями 27 ноября в Республике Крым объявлен выходным днем», — сказал он.

Ураганный ветер до 40 метров в секунду накрыл северо-запад Крыма.

Накануне МЧС объявляло штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Симферополе на период 25-27 ноября 2023 года. 26 и 27 ноября ожидалось усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный.

До этого сообщалось, что с вечера 26 ноября в Москве и Московской области ожидается ухудшение погоды — снег, гололед и сильный ветер.

20 ноября сообщалось, что в Красноярском крае 161 населенный пункт оставался без света из-за штормового ветра.

Ранее на Алтае дерево насквозь пробило салон автобуса во время урагана.