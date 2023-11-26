Частный дом загорелся в Евпатории во время шторма

Пожар начался в одном из частных домов в Евпатории во время шторма. Об этом «Газете.Ru» сообщила местная жительница Наталья. По ее словам, из-за погодных условий сотрудники МЧС не могут подъехать к зданию.

«У соседей горит дом, МЧС не может проехать. Я не знаю почему (горит — Газета.Ru), там живет одна женщина. Вода прибывает, где-то 1,5 метра. Света нет, волны плещут о дом. Очень страшно, у нас лежачий пожилой человек. Мы ждем эвакуацию. В доме вода, все затопило. Сил нет, я плачу», — сказала она.

26 ноября Ураганный ветер до 40 метров в секунду накрыл северо-запад Крыма. На полуострове Тарханкут и в населенном пункте Черноморское, в Евпатории, Севастополе и в поселках на западном берегу он достигает 25-26 метров в секунду. В администрации Евпатории сообщили об эвакуации жителей, чьи дома находятся у побережья. По словам главы администрации города Елены Демидовой, уже эвакуированы около 20 семей. Дорога рядом с городом перекрыта. В центре управления регионом предупредили, что пик штормовой погоды в Крыму придется на период с 21:00 до 00:00 воскресенья.

Сильный ветер бушует также в Краснодарском крае. Там синоптики предупредили о порывах ветра до 27 м/с, сильных ливнях с грозами и градом, подъем уровня рек. Жителей и туристов просят отменить прогулки на берегу Черного моря.

Ранее на Алтае дерево насквозь пробило салон автобуса во время урагана.