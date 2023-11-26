Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Частный дом загорелся в Евпатории во время шторма

Жительница Крыма: из-за урагана пожарные не могут проехать к горящему соседнему дому

Пожар начался в одном из частных домов в Евпатории во время шторма. Об этом «Газете.Ru» сообщила местная жительница Наталья. По ее словам, из-за погодных условий сотрудники МЧС не могут подъехать к зданию.

«У соседей горит дом, МЧС не может проехать. Я не знаю почему (горит — Газета.Ru), там живет одна женщина. Вода прибывает, где-то 1,5 метра. Света нет, волны плещут о дом. Очень страшно, у нас лежачий пожилой человек. Мы ждем эвакуацию. В доме вода, все затопило. Сил нет, я плачу», — сказала она.

26 ноября Ураганный ветер до 40 метров в секунду накрыл северо-запад Крыма. На полуострове Тарханкут и в населенном пункте Черноморское, в Евпатории, Севастополе и в поселках на западном берегу он достигает 25-26 метров в секунду. В администрации Евпатории сообщили об эвакуации жителей, чьи дома находятся у побережья. По словам главы администрации города Елены Демидовой, уже эвакуированы около 20 семей. Дорога рядом с городом перекрыта. В центре управления регионом предупредили, что пик штормовой погоды в Крыму придется на период с 21:00 до 00:00 воскресенья.

Сильный ветер бушует также в Краснодарском крае. Там синоптики предупредили о порывах ветра до 27 м/с, сильных ливнях с грозами и градом, подъем уровня рек. Жителей и туристов просят отменить прогулки на берегу Черного моря.

Ранее на Алтае дерево насквозь пробило салон автобуса во время урагана.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий