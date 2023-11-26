Патриарх Кирилл поздравил женщин с Днем матери

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех матерей с Днем матери. Об этом сообщает официальный сайт РПЦ.

«По слову Священного Писания, жена спасается чадородием (1 Тим. 2:15). Конечно, значим вклад женщин в искусство, науку, политику и другие сферы жизни общества, однако именно материнство дает им возможность проявлять самые высокие человеческие качества и в полноте реализовывать свое призвание», — сказал патриарх.

Предстоятель церкви отметил, что служение женщины как жены и матери очень важно в период, когда «народу нашему навязываются ложные семейные «ценности», а также чуждые нам и далекие от нравственных норм «идеалы»».

Он также напомнил об обязанности каждого человека проявлять заботу о родителях и поддерживать их.

12 ноября патриарх Кирилл выступил за федеральный закон о запрете склонения к аборту. По его мнению, врачи иногда уговаривают женщин сделать это, руководствуясь коммерческими причинами. Глава РПЦ уверен, что такое положение дел является преступлением, особенно в условиях нынешнего демографического кризиса.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, за что его отца сослали на Колыму.