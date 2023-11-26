Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Патриарх Кирилл поздравил женщин с Днем матери

Патриарх Кирилл отметил вклад женщин в искусство, науку и политику

close
100%
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех матерей с Днем матери. Об этом сообщает официальный сайт РПЦ.

«По слову Священного Писания, жена спасается чадородием (1 Тим. 2:15). Конечно, значим вклад женщин в искусство, науку, политику и другие сферы жизни общества, однако именно материнство дает им возможность проявлять самые высокие человеческие качества и в полноте реализовывать свое призвание», — сказал патриарх.

Предстоятель церкви отметил, что служение женщины как жены и матери очень важно в период, когда «народу нашему навязываются ложные семейные «ценности», а также чуждые нам и далекие от нравственных норм «идеалы»».

Он также напомнил об обязанности каждого человека проявлять заботу о родителях и поддерживать их.

12 ноября патриарх Кирилл выступил за федеральный закон о запрете склонения к аборту. По его мнению, врачи иногда уговаривают женщин сделать это, руководствуясь коммерческими причинами. Глава РПЦ уверен, что такое положение дел является преступлением, особенно в условиях нынешнего демографического кризиса.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, за что его отца сослали на Колыму.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий